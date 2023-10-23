ЗРК HAWK – у роботі: у Повітряних силах показали, як відбили атаку РФ
Уночі 23 жовтня Росія атакувала Україну дронами та керованою авіаракетою Х-59. Усі ворожі цілі знищено силами ППО. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав на відео успішну роботу військових.
– 100% результат дається нелегко, та ми будемо наближатися до нього щодня, зміцнюючи нашу ППО! Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою, – написав він у коментарі.
Олешко зауважив, що на цих кадрах – бойова робота американського ЗРК HAWK, який поряд із більш сучасними західними зенітними системами боронить небо України.
Перед цим у Повітряних силах повідомили, що 23 жовтня завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп та авіації у взаємодії з ППО Сил оборони, усі повітряні цілі знищили – це 13 БпЛА Shahed-136/131, керована авіаційна ракета Х-59 та ударний дрон невстановленого типу.
Вночі ППО працювала, зокрема, в Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Київській областях.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук