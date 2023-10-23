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Валентина Летяк, редакторка стрічки

ЗРК HAWK – у роботі: у Повітряних силах показали, як відбили атаку РФ

ЗРК HAWK – у роботі: у Повітряних силах показали, як відбили атаку РФ
Фото: Getty Images

Уночі 23 жовтня Росія атакувала Україну дронами та керованою авіаракетою Х-59. Усі ворожі цілі знищено силами ППО. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав на відео успішну роботу військових.

– 100% результат дається нелегко, та ми будемо наближатися до нього щодня, зміцнюючи нашу ППО! Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою, – написав він у коментарі.

Олешко зауважив, що на цих кадрах – бойова робота американського ЗРК HAWK, який поряд із більш сучасними західними зенітними системами  боронить небо України.

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Перед цим у Повітряних силах повідомили, що 23 жовтня завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп та авіації у взаємодії з ППО Сил оборони, усі повітряні цілі знищили – це 13 БпЛА Shahed-136/131, керована авіаційна ракета Х-59 та ударний дрон невстановленого типу.

Вночі ППО працювала, зокрема, в Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській  та Київській областях.

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ЗРК HAWK – у роботі: у Повітряних силах показали, як відбили атаку РФ

атака дронами, Війна в Україні, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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