Формула миру має бути універсальною, але потрібен спільний план реалізації – Зеленський

Загалом майже 70 світових субʼєктів уже приєдналися до процесів щодо Формули миру. Різними мовами світу кажуть, що історія людства – це історія воєн. Але Україна прагне, щоб всі могли одного дня сказати: відтепер історія людей – це виключно мир.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на третій зустрічі радників щодо реалізації Формули миру на Мальті.

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Глава держави звернув увагу, що всім народам на землі доводилося проходити через війну.

– Чоловіки й жінки, які поверталися після битв та до останнього подиху не забували, що їм довелося пережити. Діти, яких війни калічили. Сім’ї, яким залишалися тільки біль, попіл, могильні плити замість рідних людей. Немає такої частини землі, яка б не пізнала пролитої в битвах людської крові, – зазначив він.

Президент стверджує, що прагнення до миру можна побачити в багатьох священних книгах, а серця світової більшості відгукуються на цей запис.

Україна бачить таке прагнення і в основі міжнародного права та Статуту ООН. Однак він запитав: чи дійсно працює Статут ООН?

– І тут, в Україні, і на Близькому Сході, і в країнах Африки відповіддю на це питання є плач матерів, які ховають своїх синів і доньок, убитих війнами, і розпач дітей, яких війни роблять сиротами, – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна може та повинні дати іншу відповідь, оскільки світ бачив уже надто багато крові.

Торік він запропонував Формулу миру: 10 пунктів, які охоплюють усі аспекти агресії Росії проти України та які засновані на принципах Статуту ООН, на схвалених світом резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

За рік Формула миру поступово стає глобальною, бо лідери підтримали її чи принаймні проявили дієву зацікавленість.

Що може зробити Формула миру

Формула миру забезпечує повну силу Статуту ООН для припинення агресії проти України та усунення її наслідків. Згодом вона може стати взірцем для аналогічного забезпечення повної сили міжнародного права у разі інших агресій.

Також Формула дає можливість кожній країні стати лідером у своїй частині зусиль з повернення миру та відіграти самостійну роль.

Водночас спільні зусилля закладають нову світову традицію єднання, яке, допомагаючи завершити війну одній країні, допомагає світу навчитися, як завершувати всі війни.

– Хоч не буває однакових воєн, Формула миру може й має бути універсальною. Потрібен спільний план її реалізації, щоб відображати не ту чи іншу національну позицію, а позицію людства. Спільний план дій маємо підготувати в межах нашої взаємодії та згодом вийти з ним на Глобальний саміт миру. Затвердити й реалізувати. Заради захищеності кожного народу від воєн. Хай такий результат буде спільним спадком для людства, – наголосив президент України.

Джерело : Офіс президента

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