На Донеччині ЗСУ врятували єнота: його передали до притулку у Львові
Врятованого єнота поблизу Костянтинівки Донецької області привезли у Львів.
Тварину врятували військовослужбовці ЗСУ під час однієї з вдалих наступальних операцій. Єнота назвали на честь міста й захисника.
– Наші військові забрали єнота та привезли до себе на базу, де вони перебували. Тварина жила з ними кілька місяців, тусувалася з котами та собаками. Їла та спала разом з ними, — розповів Суспільному керівник притулку для тварин Орест Залипський.
Коли військові отримали наказ про передислокацію, єнота вирішили передати у притулок для тварин. Знайшли волонтерів, які погодилися привезти Костю до Львова. За словами Ореста Залипського, єнот ручний та контактний. Він не агресивний, хоча й переляканий.
– Зранку він вже виходив зі свого сховку та обстежував вольєр, куди ми його помістили під час карантину. І навіть поїв, — додав керівник Домівки врятованих тварин.
Єноту — до 1,5 року. Зараз він на карантині, тварину має оглянути ветеринар.
Фото: Суспільне Львів
Джерело: Суспільне Львів
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