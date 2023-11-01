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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Донеччині ЗСУ врятували єнота: його передали до притулку у Львові

Єнот Костя

Врятованого єнота поблизу Костянтинівки Донецької області привезли у Львів.

Тварину врятували військовослужбовці ЗСУ під час однієї з вдалих наступальних операцій. Єнота назвали на честь міста й захисника.

– Наші військові забрали єнота та привезли до себе на базу, де вони перебували. Тварина жила з ними кілька місяців, тусувалася з котами та собаками. Їла та спала разом з ними, — розповів Суспільному керівник притулку для тварин Орест Залипський. 

Коли військові отримали наказ про передислокацію, єнота вирішили передати у притулок для тварин. Знайшли волонтерів, які погодилися привезти Костю до Львова. За словами Ореста Залипського, єнот ручний та контактний. Він не агресивний, хоча й переляканий.

Зараз дивляться

– Зранку він вже виходив зі свого сховку та обстежував вольєр, куди ми його помістили під час карантину. І навіть поїв, — додав керівник Домівки врятованих тварин.

Єноту — до 1,5 року. Зараз він на карантині, тварину має оглянути ветеринар.

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На Донеччині ЗСУ врятували єнота: його передали до притулку у Львові

Фото: Суспільне Львів 

Джерело: Суспільне Львів 

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Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Львів, Притулок для тварин
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