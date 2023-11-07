Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Поліцейські знайшли військового, який подарував Частякову гранату – МВС
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета
Під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного Частяков, поранено його 13-річного сина
Призов скасують: набирати людей в армію будуть інакше
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Угорщина погрожує ветувати переговори про вступ України до ЄС

Україна ЄС
Фото: Pixabay

Угорщина погрожує блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС на саміті у грудні, доки не буде скасовано закон про мову у сфері освіти.

Про це повідомив радник прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан в інтерв’ю NOS.

– Нові закони зробили життя угорців в Україні нестерпним. Ми не можемо з цим погодитися, – сказав він.

В Україні був запроваджений закон, що зобов’язує меншини, до слова, не лише угорську, отримувати щонайменше 70 відсотків освіти українською мовою.

Зараз дивляться

За словами Орбана, в Угорщині занепокоєні, що діти, які ростуть в угорськомовних сім’ях в Україні, значно відставатимуть у навчанні.

– Позиція Угорщини абсолютно чітка: доки є цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію в Європейський Союз, – наголосив він.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що хотів би приїзду української делегації до Будапешта перед тим, як ЄС ухвалить рішення про наступний транш з Європейського фонду миру на військову допомогу ЗСУ. 

Читайте також
Брюссель – погана сучасна пародія: Орбан порівняв членство в ЄС з радянською окупацією
Віктор Орбан

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

ЄС, Угорщина, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна евакуювала із сектора Гази першу групу із 43 українців – Зеленський
сектор Гази Ізраїль, війна в Ізраїлі
Вступ України в ЄС. У ЗМІ дізналися умови початку переговорів про членство
Україна ЄС
У США прокоментували заяву Зеленського про недоречність виборів під час війни
Ведант Патель
День нарад: Зеленський провів низку засідань із розвідниками та міжнародниками
Зеленський
Кулеба відреагував на намір Угорщини блокувати переговори про вступ України в ЄС
Дмитро Кулеба

Завантаження

Ігри
Відео
Боррель: Україна посунула чергу на вступ до ЄС. Що це значить

Стабільний мир в Україні, членство в ЄС і потужна оборонна промисловість – посли Євросоюзу обговорили, яким бачать мир в Україні та ключові гарантії миру нашій державі у довгостроковій перспективі. Засідання відбулося традиційно – в Брюсселі. До європейських послів звернулися Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель.

Наталя Луценко
”Мене розстріляли, але я вижив”: історія воїна, якого врятувало справжнє диво
Угорщина погрожує ветувати переговори про вступ України до ЄС
Парамедики роблять неможливе: як рятують військових на передовій
Угорщина погрожує ветувати переговори про вступ України до ЄС
Заява Борреля про Україну | Військкома судять за корупцію | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Угорщина погрожує ветувати переговори про вступ України до ЄС
Нова тактика РФ | Херсонець зливав дані росіянам | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Угорщина погрожує ветувати переговори про вступ України до ЄС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь