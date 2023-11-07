Угорщина погрожує ветувати переговори про вступ України до ЄС
Угорщина погрожує блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС на саміті у грудні, доки не буде скасовано закон про мову у сфері освіти.
Про це повідомив радник прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан в інтерв’ю NOS.
– Нові закони зробили життя угорців в Україні нестерпним. Ми не можемо з цим погодитися, – сказав він.
В Україні був запроваджений закон, що зобов’язує меншини, до слова, не лише угорську, отримувати щонайменше 70 відсотків освіти українською мовою.
За словами Орбана, в Угорщині занепокоєні, що діти, які ростуть в угорськомовних сім’ях в Україні, значно відставатимуть у навчанні.
– Позиція Угорщини абсолютно чітка: доки є цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію в Європейський Союз, – наголосив він.
Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що хотів би приїзду української делегації до Будапешта перед тим, як ЄС ухвалить рішення про наступний транш з Європейського фонду миру на військову допомогу ЗСУ.
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Стабільний мир в Україні, членство в ЄС і потужна оборонна промисловість – посли Євросоюзу обговорили, яким бачать мир в Україні та ключові гарантії миру нашій державі у довгостроковій перспективі. Засідання відбулося традиційно – в Брюсселі. До європейських послів звернулися Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель.Наталя Луценко