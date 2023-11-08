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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті

ЗСУ, танк Leopard 1, навчання
Фото: Getty Images

Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 8 листопада 2023:

Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті
ISW
Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті
ISW
Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті
ISW
Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті
ISW
Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті
ISW
Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті
ISW
Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті
ISW
Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті
ISW
Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті
ISW
Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області, де наші захисники відбили 6 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва.

Зараз дивляться

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак окупантів біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області, де наші захисники відбили 17 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

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Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 623-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Карта бойових дій на 8 листопада 2023 – ситуація на фронті

Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ
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