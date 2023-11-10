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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Трамп розглядає на посаду свого віцепрезидента антиукраїнського пропагандиста

Трамп розглядає на посаду свого віцепрезидента антиукраїнського пропагандиста
Фото: Getty Images

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що розглядає антиукраїнського телеведучого Такера Карлсона як потенційного партнера на виборах у 2024 році.

Про це заявив сам 45-й президент США, виступаючи на Шоу Клея Тревіса і Бака Секстона цього тижня.

– Мені дуже подобається Такер; думаю, я б розглянув його кандидатуру. Думаю, я б сказав, що так, тому що у нього відмінний здоровий глузд, – сказав Трамп.

Також він пояснив, чим він мотивує свій вибір.

Зараз дивляться

– Знаєте, коли кажуть, що ви, хлопці, консерватори або я консерватор – це не тому, що ми консерватори, у нас є здоровий глузд. Ми хочемо мати безпечні кордони. Ми хочемо мати стіну, тому що стіни працюють, – сказав він.

Що відомо про Такера Карлсона

Такер Карлсон раніше був ведучим на республіканському телеканалі Fox News. Навесні 2023 року Карлсон був звільнений з Fox News через кілька днів після того, як телеканал погодився виплатити компанії Dominion Voting Systems $787 млн, щоб врегулювати позови про наклеп у позасудовому порядку.

Після звільнення ведучий запустив серію відеороликів на платформі X, раніше відомій як Twitter, і залишається за контрактом з Fox.

У своїх виступах він часто критикує Україну, транслює російські пропагандистські наративи та звинувачує президента України Володимира Зеленського майже у всьому, у чому його звинувачувала російська пропаганда.

Примітно, що Такера Карлсона неодноразово репостив на свою сторінку власник соцмережі X та мільярдер Ілон Маск.

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Трамп розглядає на посаду свого віцепрезидента антиукраїнського пропагандиста

Такер та Трамп

У ніч перших республіканських президентських праймериз у серпні 2023 року Карлсон провів розлоге інтерв’ю з Трампом у своїй програмі на X.

В останні місяці колишній президент дедалі більше критикував Fox і його корпоративну власність і, як повідомляється, був засмучений рішенням телеканалу зняти Карлсона з ефіру на початку цього року.

У рамках судового процесу з Dominion було оприлюднено безліч внутрішніх повідомлень від провідних ведучих Fox, включно з Карлсоном, в яких вони критикують Трампа і виливають холодну воду на його неправдиві заяви про нечесні вибори 2020 року.

– Я пристрасно ненавиджу його, – написав Карлсон про Трампа в одному з широко розголошених текстових повідомлень.

В інших повідомленнях Карлсон використовував образливі вислови на адресу жінок-керівників телеканалу Fox, а також переважно расистські висловлювання, коли описував свої почуття з приводу нападу прихильників Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року.

Карлсон, колись найрейтинговіший ведучий кабельних новин, неодноразово відкидав питання про те, чи розглядає він можливість балотуватися в президенти самостійно.

На сьогодні Трамп з великим відривом лідирує на праймериз Республіканської партії 2024 року.

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Дональд Трамп

Джерело: The Hill
Вибори в США, Дональд Трамп, США
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