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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Готував удари, щоб знеструмити Київ: біля столиці СБУ затримала вагнерівця

Готував удари, щоб знеструмити Київ: біля столиці СБУ затримала вагнерівця
Фото: СБУ

Під Києвом співробітники СБУ затримали білоруса, який допомагав росіянам готувати нові удари по енергетиці, щоб знеструмити столицю.

Про це повідомляють в СБУ.

Відомо, що чоловік з 2014 до 2017 року перебував у складі терористичних угруповань “Л/ДНР” і воював проти сил АТО на Сході України. А на початку повномасштабного вторгнення Росії бойовик вступив до приватної військової компанії Вагнера, у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища. Опісля вагнерівець повернувся до Білорусі.

Зараз дивляться

За даними СБУ, білорус від своїх кураторів у ГРУ отримав завдання прибути до Рівненської області для коригування російських повітряних атак по нашій енергетичній інфраструктурі.

Про плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування диверсанта на території Білорусі. Українська спецслужба ретельно задокументувала усі його дії від перетину державного кордону до прибуття на місце вчинення диверсії.

Проте завершити свою злочинну справу вагнерівець не встиг – його затримали на гарячому: він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію.

Кріпив GPS-маяки до ЛЕП – СБУ під Києвом затримала вагнерівця

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Кріпив GPS-маяки до ЛЕП – СБУ під Києвом затримала вагнерівця

За сигналами таких маячків окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, зокрема із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.

На підставі зібраних доказів затриманому планують повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ст. 113 (диверсія); ⁠ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Спецоперацію СБУ проводила спільно з Держприкордонслужбою.

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Джерело: СБУ
Енергетика, ПВК Вагнера, Ракетні удари Росії, СБУ
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