Ніхто зараз не говорить про глуху оборону і тим більше про припинення вогню – Скібіцький
Бойові дії на фронті з боку Сил оборони мають продовжуватись, оскільки будь-яка пауза буде використана російською армією для нарощування власних ресурсів.
Про це на форумі дискусійної програми у Давосі Deciding your tomorrow сказав заступник голови Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.
Як приклад, генерал нагадав про припинення вогню на Донбасі, після чого Росія здійснила повномасштабне вторгнення в нашу країну.
— Ніхто зараз не говорить про глуху оборону і тим більше про припинення вогню. Незважаючи на погоду, на зиму, складні умови для бойових дій – вони будуть продовжені. Ми просто не можемо допустити того, щоби втратити нові території своєю бездіяльністю, — зазначив Скібіцький.
Нагадаємо, за словами іншого представника ГУР Юсова, Кремль проведе нову хвилю мобілізації після “виборів” російського президента, запланованих на березень 2024 року.