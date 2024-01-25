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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Є головним сигналом РФ: Зеленський про підтримку України в ЄС та макрофінансову допомогу

Зеленський
Фото: Офіс президента

В ЄС розуміють ситуацію стосовно макрофінансової допомоги і необхідності подальшої незмінної підтримки України.

Про це у своєму традиційному відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Передусім дуже важливо зберігати впевненість у відносинах з нашими партнерами, зокрема в Європейському Союзі. Я вдячний за розуміння ситуації по макрофіну і необхідності подальшої незміної підтримки України. Це головний сигнал, який має бачити ворог. Росія повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність, – наголосив він.

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Президент зазначив, що українці мають відчути на собі конкретні результати зовнішньополітичної діяльності країни.

– Зараз соціальна ситуація в Україні базується саме на якості реалізації міжнародних домовленостей, – наголосив він.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, макрофінансова допомога
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