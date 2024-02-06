Глава євродипломатії Боррель приїхав до Києва: що обговорить
У вівторок, 6 лютого, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель приїхав до Києва.
Про це він повідомив у мережі X (Twitter).
Це вже четвертий його візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.
– Я тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку ЄС – у військовій сфері, у фінансовій частині нового Українського фонду, а також на шляху реформ, – йдеться у повідомленні.
Деталі візиту Борреля до України
На сайті ЄС зазначено, що Боррель перебуватиме в Україні 6-7 лютого.
Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Рустемом Умєровим.
Високий представник Європейського Союзу також виступить перед депутатами у Верховній Раді та відвідає Консультативну місію ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС).
Фото: Жозеп Боррель