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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Глава євродипломатії Боррель приїхав до Києва: що обговорить

Глава євродипломатії Боррель приїхав до Києва: що обговорить

У вівторок, 6 лютого, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель приїхав до Києва.

Про це він повідомив у мережі X (Twitter).

Це вже четвертий його візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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– Я тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку ЄС – у військовій сфері, у фінансовій частині нового Українського фонду, а також на шляху реформ, – йдеться у повідомленні.

Деталі візиту Борреля до України

На сайті ЄС зазначено, що Боррель перебуватиме в Україні 6-7 лютого.

Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Високий представник Європейського Союзу також виступить перед депутатами у Верховній Раді та відвідає Консультативну місію ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС).

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Фото: Жозеп Боррель

ЄС, Жозеп Боррель, Київ, Україна
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