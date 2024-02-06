Поблизу Авдіївки є просування ЗСУ, тривають позиційні бої – ISW

Сили оборони України просунулися вперед поблизу Авдіївки, де тривають позиційні бої.

Зокрема, на геолокаційних кадрах, оприлюднених 5 лютого, видно, що українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки), йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас аналітики не знайшли підтвердження інформації російських джерел про те, що окупаційні війська нібито просунулися в південно-східному Первомайському (на південний захід від Авдіївки) і на глибину до одного кілометра на півночі Авдіївки.

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В ISW пишуть, що наразі позиційні бої тривають на північний захід від Авдіївки – в районі Новобахмутівки та Степового, на захід від Авдіївки – біля Тоненького та Північного, а також на південний захід від Авдіївки – в районі Первомайського та Невельського.

Бої за Авдіївку – карта

Напередодні голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш вкотре спростував нібито прорив росіян до міста.

У Генштабі ЗСУ вранці 6 лютого також заявили, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Джерело : ISW

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