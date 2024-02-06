Поблизу Авдіївки є просування ЗСУ, тривають позиційні бої – ISW
Сили оборони України просунулися вперед поблизу Авдіївки, де тривають позиційні бої.
Зокрема, на геолокаційних кадрах, оприлюднених 5 лютого, видно, що українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки), йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Водночас аналітики не знайшли підтвердження інформації російських джерел про те, що окупаційні війська нібито просунулися в південно-східному Первомайському (на південний захід від Авдіївки) і на глибину до одного кілометра на півночі Авдіївки.
В ISW пишуть, що наразі позиційні бої тривають на північний захід від Авдіївки – в районі Новобахмутівки та Степового, на захід від Авдіївки – біля Тоненького та Північного, а також на південний захід від Авдіївки – в районі Первомайського та Невельського.
Бої за Авдіївку – карта
Напередодні голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш вкотре спростував нібито прорив росіян до міста.
У Генштабі ЗСУ вранці 6 лютого також заявили, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.