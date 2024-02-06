Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Конфлікт у Дніпрі: поліцейські відмовляються йти до штурмової бригади, в Нацполіції відреагували
У Нацполіції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів
Терміново
Обстріл Золочева 6 лютого: загинуло двомісячне немовля, його мати – у лікарні
Ми рекомендуємо
Електронний кабінет призовника: юристка розповіла, коли та як вони можуть запрацювати
Alyona Alyona & Jerry Heil їдуть на Євробачення-2024 від України
Україна
Потребує перевірки
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Поблизу Авдіївки є просування ЗСУ, тривають позиційні бої – ISW

Війна в Україні
Фото: Факти ICTV

Сили оборони України просунулися вперед поблизу Авдіївки, де тривають позиційні бої.

Зокрема, на геолокаційних кадрах, оприлюднених 5 лютого, видно, що українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки), йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас аналітики не знайшли підтвердження інформації російських джерел про те, що окупаційні війська нібито просунулися в південно-східному Первомайському (на південний захід від Авдіївки) і на глибину до одного кілометра на півночі Авдіївки.

Зараз дивляться

В ISW пишуть, що наразі позиційні бої тривають на північний захід від Авдіївки – в районі Новобахмутівки та Степового, на захід від Авдіївки – біля Тоненького та Північного, а також на південний захід від Авдіївки – в районі Первомайського та Невельського.

Бої за Авдіївку – карта

Авдіївка на карті 5 лютого 2024

Фото: ISW

Напередодні голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш вкотре спростував нібито прорив росіян до міста.

У Генштабі ЗСУ вранці 6 лютого також заявили, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Читайте також
Карта бойових дій на 6 лютого 2024 року – ситуація на фронті
Війна в Україні

Джерело: ISW
Авдіївка, Армія Росії, Бої в Авдіївці, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Лубінець зробив заяву щодо законопроєкту про мобілізацію 10449 після термінової наради з Умєровим
Поблизу Авдіївки є просування ЗСУ, тривають позиційні бої – ISW
Leopard, ППО Skynex і снаряди: що передасть Rheinmetall протягом двох років ЗСУ
ЗСУ, танк Leopard 1, навчання
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Мобілізація в Україні: Чернєв пояснив, чи може Рада підтримати законопроєкт у першому читанні
Поблизу Авдіївки є просування ЗСУ, тривають позиційні бої – ISW
Baykar, що виробляє БпЛА Bayraktar, розпочала будівництво заводу в Україні
Bayraktar TB2

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь