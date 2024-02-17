Бої за Авдіївку: декілька наших бійців потрапили в полон

16 лютого декількох воїнів Сил оборони під час виходу зі зруйнованих ворогом позицій в Авдіївці було захоплено в полон російськими загарбниками.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі командувач стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський.

Точної кількості українських бійців, які потрапили в полон до противника, генерал попередньо не назвав. Однак наголосив, що Україна боротиметься за визволення кожного.

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Тарнавський додав, що пріоритетом для військового командування на Авдіївському напрямку залишається збереження життя військових. Тож у разі потреби українські захисники продовжать маневрами виходити зі зруйнованих позицій та закріплюватись на нових рубежах оборони.

Що відомо про бої в Авдіївці

У межах Авдіївки тривають запеклі бої. Противник масовано завдає ударів, застосовуючи авіацію, не припиняє штурми одночасно з кількох напрямків.

Тарнавський повідомив, що українські війська використовують усі наявні ресурси для стримування ворога. Проводиться планове посилення бойових підрозділів на позиціях.

Сили оборони проводять рейдово-ударні дії, щоб розширити логістичні коридори в районі Авдіївки. За дорученням головнокомандувача Олександра Сирського, захисникам Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби поразки.

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