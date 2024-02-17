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Україна
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Бої за Авдіївку: декілька наших бійців потрапили в полон

Авдіївка

16 лютого декількох воїнів Сил оборони під час виходу зі зруйнованих ворогом позицій в Авдіївці було захоплено в полон російськими загарбниками.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі командувач стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський.

Точної кількості українських бійців, які потрапили в полон до противника, генерал попередньо не назвав. Однак наголосив, що Україна боротиметься за визволення кожного.

Зараз дивляться

Тарнавський додав, що пріоритетом для військового командування на Авдіївському напрямку залишається збереження життя військових. Тож у разі потреби українські захисники продовжать маневрами виходити зі зруйнованих позицій та закріплюватись на нових рубежах оборони.

Що відомо про бої в Авдіївці 

У межах Авдіївки тривають запеклі бої. Противник масовано завдає ударів, застосовуючи авіацію, не припиняє штурми одночасно з кількох напрямків.

Тарнавський повідомив, що українські війська використовують усі наявні ресурси для стримування ворога. Проводиться планове посилення бойових підрозділів на позиціях.

Сили оборони проводять рейдово-ударні дії, щоб розширити логістичні коридори в районі Авдіївки. За дорученням головнокомандувача Олександра Сирського, захисникам Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби поразки.

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Місто Авдіївка

Авдіївка, Війна в Україні, Олег Тарнавський, полон, полонені
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