Бої за Авдіївку: декілька наших бійців потрапили в полон
16 лютого декількох воїнів Сил оборони під час виходу зі зруйнованих ворогом позицій в Авдіївці було захоплено в полон російськими загарбниками.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі командувач стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський.
Точної кількості українських бійців, які потрапили в полон до противника, генерал попередньо не назвав. Однак наголосив, що Україна боротиметься за визволення кожного.
Тарнавський додав, що пріоритетом для військового командування на Авдіївському напрямку залишається збереження життя військових. Тож у разі потреби українські захисники продовжать маневрами виходити зі зруйнованих позицій та закріплюватись на нових рубежах оборони.
Що відомо про бої в Авдіївці
У межах Авдіївки тривають запеклі бої. Противник масовано завдає ударів, застосовуючи авіацію, не припиняє штурми одночасно з кількох напрямків.
Тарнавський повідомив, що українські війська використовують усі наявні ресурси для стримування ворога. Проводиться планове посилення бойових підрозділів на позиціях.
Сили оборони проводять рейдово-ударні дії, щоб розширити логістичні коридори в районі Авдіївки. За дорученням головнокомандувача Олександра Сирського, захисникам Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби поразки.