Три країни заблокували рішення про закупівлю боєприпасів для України за межами ЄС – Politico

Три країни Євросоюзу заблокували рішення щодо закупівлі боєприпасів для України поза межами блоку.

Про це пише Politico з посиланням на європейських дипломатів.

За інформацією видання, проти таких заходів виступили Франція, Греція та Кіпр.

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Закупівлі поза блоком могли б зменшити нагальний дефіцит боєприпасів в Україні, поки ЄС нарощує виробництво снарядів.

Чому три країни ЄС заблокували закупівлю снарядів

Причиною блокування стало те, що європейські виробники озброєнь потребують замовлень, щоб виправдати нарощування виробництва.

Politico пише, що наприкінці минулого місяця високопоставлений французький чиновник заявляв, що його країна дозволить закупівлі за межами ЄС, якщо до березня Євросоюз не зможе поставити 1 млн снарядів в Україну , і запевнив, що мети буде досягнуто.

Нагадаємо, що на цьому тижні на засіданні Комітету з питань політики і безпеки більшість країн ЄС висловилася за те, щоб дозволити використовувати гроші блоку для закупівлі снарядів, вироблених за його межами, як надзвичайний захід для допомоги Україні.

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