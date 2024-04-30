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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Україна не буде примусово повертати українських чоловіків з-за кордону – Стефанішина

Ольга Стефанішина

Україна не буде примусово повертати з-за кордону чоловіків призовного віку.

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв’ю DW,  коментуючи питання про припинення надання консульських послуг за кордоном.

Вона запевнила, що надання своїх даних ТЦК та СП не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

Зараз дивляться

– Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації – облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення, – сказала віцепрем’єрка.

Статус українців за кордоном

За словами Ольги Стефанішиної, у травні в Україну з візитом прибуде єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілва Йоганссон для обговорення з владою держави питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, оскільки чинний механізм тимчасового захисту в ЄС буде діяти до березня 2025 року.

– Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти, – сказала вона.

Нагадаємо, що 23 травня 2024 очільник стало відомо, що українські дипломатичні відомства за кордоном призупинять надання консульських послуг чоловікам призовного віку.

На цю інформацію відреагувала деякі країни, зокрема Естонія, зазначивши, що не планує висилати українських чоловіків призовного віку.

за кордон, Мобілізація, Ольга Стефанішина, Призов
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