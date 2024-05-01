Включно зі США: Зеленський анонсував ще сім безпекових угод України з партнерами

Україна готує ще сім угод із безпеки з країнами-партнерами, зокрема й зі Сполученими Штатами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за 1 травня.

Безпекові угоди з Україною

Як повідомив президент, сьогодні день був присвячений міжнародній роботі, а саме “тим результатам, які потрібні Україні у травні та червні”.

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– Ми готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави – двосторонніх безпекових угод. Зокрема, щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами… Зброя, фінанси, політична взаємодія – сьогодні працював із командою стосовно конкретних деталей цих документів, і за деякими з них уже є попередній текст угод, – повідомив він.

За словами Зеленського, кожна з таких угод підтримає Україну протягом цього й наступних років, що паралельно буде безпековою архітектурою на час до вступу до НАТО.

Український лідер додав, що нині влада займається наповненням чернеток угод “сильнішими можливостями для України та для нашої спільної з партнерами безпеки”.

– Зрозуміло, що особливий пріоритет – усьому, що дасть більше захисту від російського терору, – заявив він.

Інтеграція в ЄС

Також президент торкнувся питання руху України в Європейський Союз.

– Як і на кожному попередньому етапі інтеграції з Євросоюзом, багато залежить саме від нашої активності. Україна вже повністю реалізувала свою частину зобов’язань, щоб цього року в червні фактично розпочати переговори щодо вступу, – сказав він.

За словами Зеленського, наразі триває робота з того, щоби не було затримок чи непорозумінь із боку Євросоюзу.

– Всі деталі, усі кроки, усі аспекти комунікації – готуємо разом із командою наших міжнародників. І я дякую кожному та кожній, хто допомагає. У цьому році маємо втримати ситуацію й досягти нових цілей у кожному зі стратегічних напрямів. Євросоюз, фактичний старт переговорів, наше зближення – це один із таких напрямів, – сказав він.

Глобальний Саміт миру

Також Володимир Зеленський згадав і про глобальний Саміт миру, який заплановано на червень.

– Це перший такий саміт, який здатний розпочати реальний рух до справедливого миру. Готуємо цей саміт і такий рух разом зі швейцарською стороною. Сьогодні узгодили фінальні штрихи, а також максимально активно працюємо для того, щоби там було якнайбільше лідерів і країн. Це принципово, – сказав він.

За словами президента, світ може зупинити будь-якого агресора, якщо діятиме в єдності та за правилами більшості.

Тоді, вважає Зеленський, жодна агресія “не витримає насправді глобального тиску”.

– І ми всі разом маємо примусити Росію до миру. Найближчими тижнями буде багато зокрема й непублічної роботи з партнерами, щоби саміт був дійсно наповненим, – додав він.

Робота із силовими органами

Володимир Зеленський також заявив, що провів декілька кадрових замін у Службі безпеки України.

Крім того, він подякував 9-му департаменту Головного управління розвідки за влучність.

Також подякував Національній гвардії України та іншим елементам Сил оборони та безпеки України, які сьогодні на передовій з честю виконують бойові завдання.

Джерело : Офіс президента

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