Червоні лінії: за яких умов можливе введення військ НАТО в Україну

НАТО неофіційно визначило принаймні дві червоні лінії, за яких можливе пряме втручання Північноатлантичного союзу у війну в Україні.

Як пише видання Repubblica, станом на цей час немає оперативних планів, які передбачають відряджання військ до України.

Що відомо про червоні лінії

Журналісти зазначають, що описані червоні лінії слід розглядати лише як оцінку можливих планів на випадок надзвичайних ситуацій, наприклад, залучення у війну в Україні третіх сторін.

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Перша червона лінія стосується прямої чи опосередкованої участі третьої сторони (країни – Ред.), наприклад, у разі можливого прориву на північному заході України.

Це створило б коридор між Україною і Білоруссю, зазначає видання.

– Тоді Мінськ був би безпосередньо включений у війну. Його війська й арсенал мали б вирішальне значення для Москви. І ця обставина могла б тільки активізувати оборону на користь України, – йдеться у матеріалі.

Друга червона лінія стосується військової провокації проти країн Балтії чи Польщі або цілеспрямованого нападу на Молдову.

– Це не обов’язково вторгнення, яке може відбутися після наступу на Одесу, а й просто військовий удар, щоб перевірити реакцію Заходу, – зазначають журналісти.

Нагадаємо, раніше планувальники НАТО повідомляли що вважають малоймовірним відкрите вторгнення Росії до однієї з країн-членів військового блоку.

Проте вони не відкидають думки, що Кремль може наважитися на такі дії за кілька років.

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