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Священнослужителі ПЦУ таємно працюють на ТОТ – Епіфаній
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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Священнослужителі ПЦУ таємно працюють на ТОТ – Епіфаній

Епіфаній
Фото: ПЦУ

Православна церква України підпільно продовжує свою діяльність на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської областей. 

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів голова Православної церкви України митрополит Епіфаній.

ПЦУ таємно працює на окупованих територіях

Він зазначав,  що ПЦУ веде статистику щодо підпільної діяльності на окупованих територіях, але не розголошує її, щоб інформацією не скористалася окупаційна адміністрація.

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– Є ще священнослужителі на території цих областей, які підпільно звершують богослужіння. Збирають громаду десь так, щоб ніхто не знав про це, бо приходять, арештовують, – сказав настоятель ПЦУ.

Митрополит Епіфаній нагадав, що у лютому у селі Каланчак на Херсонщині окупанти вбили протоієрея Степана Подольчака.

– Допитували й практично стратили цього священника, який звершував там богослужіння, — сказав Епіфаній.

Та наголосив, що місцеві єпископи закликають священників виїжджати з окупованих територій, оскільки не хочуть наражати їх на небезпеку. Попри це дехто всеодно залишається.

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