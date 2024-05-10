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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Окупанти за місяць значно збільшили темпи атак на сході: в ISW пояснили мету

В ISW пояснили збільшення темпів російських атак на сході

За останній місяць окупаційні війська помітно збільшили темпи наземних атак на сході України.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що це може свідчити про бажання російського командування закріпити нові воєнні успіхи до прибуття в Україну західної військової допомоги.

Бої на фронті

Прессекретар оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Хортиця підполковник Назар Волошин заявив, що кількість бойових зіткнень значно зросла – 8 травня зафіксували 84 атаки, а 9 травня вже 146 атак.

Зараз дивляться

Більшість боїв відбувалася в зоні відповідальності Хортицької групи (територія від Харківської області до кордону Донецької та Запорізької областей).

Де збільшилася кількість атак

У Міноборони Великої Британії повідомили, що з березня до квітня кількість російських атак збільшилася на 17%, а більше ніж 75% наземних атак відбулися на напрямках Часів Яр, Авдіївка та Мар’їнка.

За даними британців, кількість атак у районі Часового Яру з березня до квітня зросла на 200%.

За словами Волошина, росіяни змогли збільшити темпи і кількість атак завдяки тому, що ґрунт висох і стало легше пересуватися на важкій військовій техніці. Крім того, окупаційні війська скористалися відносною слабкістю України в очікуванні західної допомоги.

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РФ буде підтримувати темп атак

Аналітики ISW вважають, що окупанти підтримуватимуть високий темп атак на сході, щоб домогтися успіхів до прибуття в Україну допомоги від союзників.

Раніше очільник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що попри останні успіхи росіян на полі бою, Україна ще має шанси перемогти.

Фото: 148 окрема артилерійська бригада

Джерело: ISW
Авдіївка, Армія Росії, Війна в Україні, Російська агресія, Часів Яр
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