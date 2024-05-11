Черговий російський Су-25 знищено українськими зенітниками

У зоні бойових дій українські зенітники знищили черговий російський штурмовик Су-25 – уже другий за останній тиждень.

Про це повідомляє 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Збиття чергового Су-25

– Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25, – йдеться у повідомлені.

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Кілька днів тому, 4 травня, українські воїни з тієї ж 110 окремої механізованої бригади збили такий самий російський Су-25 у Донецькій області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 808-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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