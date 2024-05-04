Українські воїни збили російський Су-25 у Донецькій області – Зеленський

Українські військовослужбовці приземлили російський броньований дозвуковий штурмовик Су-25 у Донецькій області.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 801-ї доби повномасштабної війни Росії проти України.

Збиття Су-25 у Донецькій області

– Особливо відзначу воїнів зі 110 окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 на Донеччині. Молодці, хлопці, – заявив глава держави.

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Президент подякував усім українським воїнам на фронті, бойових завданнях, постах – усім, хто, попри жорсткий російський тиск і складнощі ситуації зараз, знищує окупанта.

– Кожна наша бойова бригада, яка тримає міцно позиції, кожен воїн, який забезпечує результат для себе, побратимів і підрозділу, захищають усю Україну та зберігають можливість не лише вистояти, а й відкинути окупанта, – наголосив Володимир Зеленський.

РФ потрібно примусити дати спокій Україні

Ми маємо всі памʼятати, що Росію можна тільки примусити дати Україні спокій. Наша сила це зробить обовʼязково, переконаний президент.

– Сила народу, військова сила, єдності зі світом, партнерів, дипломатії. Я дякую всім, хто цими днями вже працює, щоб у червні досягнути дійсно важливого політичного результату. Глобальний саміт миру відбудеться і він має стати успішним, хоч би як його намагалися зірвати, – вважає Володимир Зеленський.

Російський диктатор Володимир Путін не хоче миру, тому що він божевільний. І кожного дня його держава робить щось, щоб це довести, наголосив президент України.

– І щоб подолати це зло, щоб подолати війну, нам потрібна максимальна єдність світу. Разом досягаємо результатів, – наголосив глава держави.

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