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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ЄС схвалив план України для отримання €50 млрд – на які кошти уряд розраховує цьогоріч

Європейський Союз
Фото: Pexels

Європейський Союз ухвалив план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом €50 млрд.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС 14 травня.

ЄС ухвалив план України для Ukraine Facility

Зелене світло від ЄС дасть змогу повноцінно запустити Ukraine Facility, за яким найближчим часом Україна отримає €1,89 млрд. Загалом у межах програми у 2024 році очікується залучити €16 млрд.

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— Сьогодні Рада ЄС ухвалила імплементаційне рішення, в якому позитивно оцінила план України, що визначає наміри уряду України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які він планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Рада ЄС вважає, що завдяки цьому плану Україна виконала попередню умову для отримання підтримки в межах Українського фонду (до €50 млрд), і що тепер можуть розпочатися регулярні виплати.

Виплати Україні будуть здійснюватися ЄС за умови реалізації узгоджених реформ та інвестицій у формі якісних та кількісних кроків, викладених у додатку до імплементаційного рішення Ради ЄС.

Крім того, фінансову підтримку в рамках плану Україні надаватимуть за умови, що вона й надалі підтримуватиме та поважатиме ефективні демократичні механізми, включно з багатопартійною парламентською системою та верховенством права, а також повагою до прав людини.

Фінансова підтримка також залежить від зміцнення верховенства права, підтримки незалежності судової влади, посилення реформи державного управління та боротьби з корупцією, зокрема високопосадовою, і відмиванням грошей.

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Європейський Союз, Рада Європи, Україна
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