Не Роботине: Сили оборони півдня розповіли, де росіяни активізували штурми

Окупаційні війська минулої доби найбільше штурмували позиції Сил оборони в районі села Старомайорське на межі Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомляє в ефірі Єдиних новин повідомив начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

Штурми росіян на півдні

За його словами, найбільше штурмів зафіксовано біля села Старомайорське.

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– Можна побачити, що вони активізують свої спроби, але вони безрезультатні. Проте кількість штурмів вчора була досить велика – 30 штурмів. Здебільшого це Старомайорське (19 безуспішних штурмів), Кринки (сім штурмів) і чотири – Роботине. І, до речі, в інформаційному просторі в нас фігурує Роботине, хоча вони на Старомайорське більше здійснюють спроб, – розповів Дмитро Плетенчук.

Старомайорське на карті

Село Старомайорське Донецької області розташоване поблизу адмінмежі із Запорізькою областю.

Втрати росіян на півдні

За словами Дмитра Плетенчука, вчорашні безуспішні штурми ворога закінчилися для нього втратами: зі 130 поранених та загиблих, 61 – загиблий.

Речник Сил оборони півдня наголосив, що з початком посилених штурмів наших позицій змінилася пропорція втрат ворога: загиблих тепер не третина, а половина. Хоча окупанти продовжують свій тиск.

– Ознак створення наступальних угрупувань на нашому напрямку не спостерігається, – резюмував Дмитро Плетенчук.

Крім того, окупанти за добу втратили 27 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

шість гармат;

один міномет;

один кулемет Утьос;

13 одиниць авто-бронетехніки;

два розвідувальні БпЛА;

дві аерофотостанції;

два човни.

Також знищено чотири спостережні пункти ворога.

На початку травня Дмитро Плетенчук зауважував, що російські військові активізували штурми біля Роботиного Запорізької області, Кринок та острова Нестрига на Херсонщині. Ймовірно, ворог хотів здобути чергових “перемог” до свят.

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