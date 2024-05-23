Потрібно більше зусиль та рішучості лідерів світу щодо протидії терору РФ – Зеленський

Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, які є у світі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 23 травня.

Удар по Харківщині

Він почав з того, як Росія завдала удару по Харківщині, після чого протягом усього дня тривала ліквідація наслідків ударів російських терористів.

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– Під ударом були Харків, Люботин, Дергачі. Ракети, потім керовані авіабомби. Одна з мішеней Росії сьогодні – це видавничий комплекс, один із найбільших в Україні. Ракетний удар. Люди загинули, є поранені, згорів склад із книжками, обладнання. Там друкувалися багато українських видавництв. І це для російських терористів – ціль. Усі сфери життя вони хочуть спалити, зруйнувати, – сказав він.

Глава держави наголосив, що у відповідь на удар РФ було “багато реакцій і в Україні, і у світі”.

– Але щоразу, коли стаються такі удари, коли руйнуються наші міста й села, коли знищуються життя і згорають книжки та все, що береже людяність, завжди варто говорити відкрито, чому це досі можливо. Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті. Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світу. Це дефіцит далекобійності для наших воїнів і абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які, власне, б’ють по Україні – по життю наших людей, – сказав він.

Зеленський додав, що абсолютна більшість світу однаково сприймає загрозу терору, а люди завжди прагнуть надійного захисту від терористів і справедливого покарання терористів за їхні атаки проти життя.

– І кожен народ сприймав би як неправильні, несправедливі обмеження в протидії терору. Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів, – сказав він.

Він подякував кожному лідеру, який так само сприймає це, як і українці, і підтримує протидію терору.

– Але потрібно більше зусиль, більше рішучості – рішучості лідерів світу, – щоб російський терор нарешті програв, – додав президент.

Збиття Су-25

Глава держави подякував воїнам нашої 110 окремої механізованої бригади, які знищили російський Су-25.

Він згадав, що напередодні, теж на Донеччині, воїни 47 окремої механізованої бригади теж збили Су-25.

– Дякую за влучність, воїни! Дякую кожному підрозділу, кожному солдату, кожному командиру, які роблять усе, щоб давати Україні необхідні результати на фронті попри все, – сказав він.

Засідання Ставки

Також Володимир Зеленський нагадав, що провів протягом доби Ставки, де, зокрема, була заслухана доповідь Головкома ЗСУ, як щодо Харківщини, так і щодо боїв на Донеччині.

– Робимо все, щоб стримувати російські штурми. Була доповідь міністра оборони – щодо постачання для наших воїнів, – сказав він.

Крім Сирського, доповідали керівник Державної прикордонної служби України доповів щодо ситуації на кордоні у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Були також доповіді розвідок – ГУР та СЗР, зокрема щодо російських намагань зірвати Саміт миру та участь держав світу.

– Протидіємо російському бажанню продовжити й розширити війну, – сказав Зеленський.

Саміт миру

Володимир Зеленський повідомив, що протягом дня мав розмову із президентом Північної Македонії та премʼєр-міністрами Греції і Норвегії, яких він запросив на Саміт миру, а вони відповіли згодою.

Морпіхи

Також глава держави подякував українським морпіхам, які сьогодні відзначають свій день.

– Це день нашої до них особливої шани. Сьогодні було честю для мене привітати воїнів, відзначити державними нагородами, – розповів президент.

UNITED24

Наприкінці звернення Володимир Зеленський розповів, що також зустрічався із командою та амбасадорами державної благодійної платформи UNITED24.

– Уже друга річниця діяльності UNITED, і це один із найбільш успішних українських міжнародних проєктів. За два роки фандрейзингу для потреб України – наших Сил оборони та безпеки, для потреб захисту життя в Україні – зібрано вже $650 млн через UNITED24, – відзвітував президент.

Зеленський подякував усім у світі, хто долучився та допомагає.

Джерело : Офіс президента

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