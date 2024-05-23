Справи Майдану: беркутівцям із Севастополя повідомили про підозри у держзраді

Колишньому командиру взводу та трьом співробітникам севастопольського Беркуту повідомили про підозру у державній зраді.

Ці особи втекли зі зброєю та пішли на службу до окупанта. У ДБР зазначили, що фігуранти справи допомагали агресору захопити Крим та знущались з активістів Майдану й українських журналістів на блокпостах.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора та ДБР.

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Справи Майдану – підозра беркутівцям

Зрадники упродовж 2013–2014 років разом зі спецпризначенцями інших підрозділів Беркуту брали участь у силовій протидії мирним акціям протесту в Києві.

Екскомандир навіть вихвалявся у засобах масової інформації участю у розстрілі беззбройних активістів Майдану. За його безпосередньої участі було вбито 3 учасників акцій протесту, 15 громадянам завдано тяжкі тілесні ушкодження, 60 – середньої тяжкості, 126 – легкі тілесні ушкодження.

Підозрювані в останні дні колишнього режиму разом зі своїми колегами заступили охороняти Адміністрацію президента України та у ніч з 20 на 21 лютого 2014 року додатково отримали 40 автоматів Калашникова.

— Після втечі експрезидента та перемоги Революції Гідності зловмисники зі зброєю повернулись до Севастополя. На півострові вони перейшли на службу до ворога та сприяли РФ в окупації півострова. Одягнуті в українську форму та з привласненою зброєю вони чергували на блокпостах усіх автошляхів, які вели з материкової частини до півострова, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зрадники оглядали транспортні засоби, перевіряли документи в осіб, що прямували з та на півострів, не допускали туди міжнародних спостерігачів, журналістів, правоохоронців та військових, чим допомогли РФ тимчасово окупувати територію АР Крим.

У ДБР повідомили, що експравоохоронцями на одному з таких блокпостів було незаконно затримано активістів Майдану та журналістів. Після знущань за їх патріотичні погляди та переконання беркутівці передали їх військовим РФ. Лише завдяки висвітленню цієї ситуації у ЗМІ полонених через декілька днів було звільнено.

В Офісі генпрокурора повідомили, що їм інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду, а також заволодіння вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 262 КК України).

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