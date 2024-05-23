Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Усика відсторонили від боксу після бою з Ф’юрі: що відомо
Штраф чи в’язниця: яка відповідальність за спробу незаконного перетину кордону чоловіками
Статті
Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ
Графіки відключення світла 24 травня: у яких областях не буде електрики
Усик може залишитись абсолютним чемпіоном: в IBF відповіли, як це можливо
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Українські зенітники збили російський літак Су-25: що відомо

російський штурмовик Су-25
Фото: Depositphotos

Українські захисники збили російський штурмовик Су-25. Днем раніше вже було збито такий самий літак у Донецькій області.

Про це повідомила 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Збиття російського Су-25

– Обіцяли, що геноцид російських Су продовжуватиметься. Обіцянку тримаємо! Ще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку. Напередодні наші хлопці посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по ще одному Су, – йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться

В 110 ОМБр зазначили, що кожного дня сотні тисяч українців своїми героїчними вчинками забезпечують існування нашої країни. Там додають, що на передовій День Героїв – не раз на рік.

– Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати далі, – пообіцяли військові в 110 бригаді.

Читайте також
Сили оборони збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині – Генштаб
російський Су-25М

Війна в Україні, військовий літак, Донецька область, Літаки, літаки РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Відновлення енергетики та оборона області: Зеленський заслухав доповіді у Харкові
Візит Зеленського у Харків: що відомо
Графік відключення світла у Львові – чи будуть обмеження 24 травня
Графік відключення світла у місті Кременчук
Що не можна робити працівникам ТЦК у 2024 році: заборони та правила
військові війна
Штраф чи в’язниця: яка відповідальність за спробу незаконного перетину кордону чоловіками
прикордонники ДПСУ
Графіки відключення світла в Кривому Розі на 24 травня 2024 року
Графіки відключення світла у Кривому Розі

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь