Українські зенітники збили російський літак Су-25: що відомо

Українські захисники збили російський штурмовик Су-25. Днем раніше вже було збито такий самий літак у Донецькій області.

Про це повідомила 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Збиття російського Су-25

– Обіцяли, що геноцид російських Су продовжуватиметься. Обіцянку тримаємо! Ще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку. Напередодні наші хлопці посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по ще одному Су, – йдеться у повідомленні.

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В 110 ОМБр зазначили, що кожного дня сотні тисяч українців своїми героїчними вчинками забезпечують існування нашої країни. Там додають, що на передовій День Героїв – не раз на рік.

– Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати далі, – пообіцяли військові в 110 бригаді.

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