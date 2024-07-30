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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Три смерті під зачиненим укриттям у Києві: охоронця засуджено до 4 років

Охоронця лікарні у Києві засуджено до 4 років
Фото: Прокуратура Києва

Деснянський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі охоронця столичної лікарні, який вночі 1 червня 2023 року не відчинив укриття – дві жінки та дитина загинули під його дверима.

Охоронця лікарні в Києві засудили до 4 років

Суд визнав його винним у завідомому залишенні без допомоги, що призвело до смерті трьох людей (ч.3 ст. 135 КК України).

У суді доведено, що охоронець КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 під час оголошення повітряної тривоги у ніч на 1 червня 2023 року не відчинив двері укриття, чим позбавив людей можливості зберегти собі життя.

Зараз дивляться

Такі дії обвинувачено під час ракетного удару РФ по Києву спричинили загибель трьох людей, серед яких 9-річна дівчинка. Загибель малолітньої дитини обтяжує покарання.

Обвинувачений своєї вини не визнав і не покаявся у кримінальному правопорушенні.

Під час судового розгляду він постійно змінював покази щодо обставин події та причин, через які він не відчинив двері укриття. Казав, що не встиг, потім – що не почув сигнал тривоги, не побачив людей.

У підсумку заявив, що приміщення лікарні взагалі не обладнано укриттям, тому він не був зобов’язаний відкривати двері.

Прокурори просили призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років 6 місяців.

Наразі вони вивчають вирок суду щодо підстав для його оскарження.

Смерті через закрите укриття в Києві

1 червня 2023 року близько 03:00 дві жінки та дев’ятирічна дитина загинули під стінами будівлі поліклініки №3, тому що не змогли потрапити до укриття, коли поряд впав уламок збитої ракети. Ще 12 осіб під час обстрілу дістали поранення.

Тоді, у День захисту дітей, російські окупанти випустили по Києву сім балістичних ракет Іскандер-М та три крилаті ракети Іскандер-К.

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Джерело: Прокуратура Києва
бомбосховище, Війна в Україні, Київ, Ракетні удари Росії, Смерть, укриття
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