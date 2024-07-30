Три смерті під зачиненим укриттям у Києві: охоронця засуджено до 4 років

Деснянський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі охоронця столичної лікарні, який вночі 1 червня 2023 року не відчинив укриття – дві жінки та дитина загинули під його дверима.

Охоронця лікарні в Києві засудили до 4 років

Суд визнав його винним у завідомому залишенні без допомоги, що призвело до смерті трьох людей (ч.3 ст. 135 КК України).

У суді доведено, що охоронець КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 під час оголошення повітряної тривоги у ніч на 1 червня 2023 року не відчинив двері укриття, чим позбавив людей можливості зберегти собі життя.

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Такі дії обвинувачено під час ракетного удару РФ по Києву спричинили загибель трьох людей, серед яких 9-річна дівчинка. Загибель малолітньої дитини обтяжує покарання.

Обвинувачений своєї вини не визнав і не покаявся у кримінальному правопорушенні.

Під час судового розгляду він постійно змінював покази щодо обставин події та причин, через які він не відчинив двері укриття. Казав, що не встиг, потім – що не почув сигнал тривоги, не побачив людей.

У підсумку заявив, що приміщення лікарні взагалі не обладнано укриттям, тому він не був зобов’язаний відкривати двері.

Прокурори просили призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років 6 місяців.

Наразі вони вивчають вирок суду щодо підстав для його оскарження.

Смерті через закрите укриття в Києві

1 червня 2023 року близько 03:00 дві жінки та дев’ятирічна дитина загинули під стінами будівлі поліклініки №3, тому що не змогли потрапити до укриття, коли поряд впав уламок збитої ракети. Ще 12 осіб під час обстрілу дістали поранення.

Тоді, у День захисту дітей, російські окупанти випустили по Києву сім балістичних ракет Іскандер-М та три крилаті ракети Іскандер-К.

Джерело : Прокуратура Києва

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