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Лілія Стрілець, головна редакторка

Загроза ракетної атаки! У Києві серія вибухів

Х-555

У Києві під час повітряної тривоги лунає серія вибухів. Київська обласна військова адміністрація повідомляє про загрозу ракетної атаки.

– Загроза ракетної атаки! У регіоні вже працюють сили ППО. Закликаємо не знімати роботу наших захисників та не викладати в мережу!

Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях до відбою або дотримуйтеся правила “двох стін”, – наголошує КОВА.

Згодом Київський міський голова Віталій Кличко підтвердив серію вибухів у столиці.

– Серія вибухів у місті. Працює ППО. Будьте в укриттях! Виклик у Дніпровському районі столиці. Служби прямують на місце, – повідомив він.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 463-ю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вибух, Київ, ракетний удар
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