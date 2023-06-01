Загроза ракетної атаки! У Києві серія вибухів

У Києві під час повітряної тривоги лунає серія вибухів. Київська обласна військова адміністрація повідомляє про загрозу ракетної атаки.

– Загроза ракетної атаки! У регіоні вже працюють сили ППО. Закликаємо не знімати роботу наших захисників та не викладати в мережу!

Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях до відбою або дотримуйтеся правила “двох стін”, – наголошує КОВА.