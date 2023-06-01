Загроза ракетної атаки! У Києві серія вибухів
У Києві під час повітряної тривоги лунає серія вибухів. Київська обласна військова адміністрація повідомляє про загрозу ракетної атаки.
– Загроза ракетної атаки! У регіоні вже працюють сили ППО. Закликаємо не знімати роботу наших захисників та не викладати в мережу!
Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях до відбою або дотримуйтеся правила “двох стін”, – наголошує КОВА.
Згодом Київський міський голова Віталій Кличко підтвердив серію вибухів у столиці.
– Серія вибухів у місті. Працює ППО. Будьте в укриттях! Виклик у Дніпровському районі столиці. Служби прямують на місце, – повідомив він.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 463-ю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло