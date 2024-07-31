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Аліна Гончаренко, редакторка стрічки новин

ГУР завершило масштабну кібератаку на фінсектор і урядові ресурси РФ: які результати

хакер
Фото: Pexels

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили масштабну кібератаку на фінансовий сектор та урядові ресурси Росії, яка тривала протягом тижня. 

Про це розповіли Суспільному джерела у спецслужбах. 

ГУР атакувало фінсектор та урядові ресурси РФ: які результати

30 липня ввечері кіберфахівці ГУР МОУ завершили одну з найбільших DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру країни-агресора.  

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Завдяки цій атаці українській розвідці вдалось уразити критично важливі ресурси та отримати доступ до великого масиву конфіденційних даних. 

За інформацією джерел в ГУР, атака тривала безперервно протягом тижня. Як результат – уражено онлайн-сервіси всіх головних банків РФ, включно з Центробанком.  

Також уражено провайдерів телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соцмережі та месенджери, урядові ресурси та десятки інших важливих сервісів. 

Зазначається, що всі ці ресурси, які були атаковані українською розвідкою, тією чи іншою мірою підтримували або фінансували повномасштабну війну Росії проти України. 

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Які російські банки уразили кіберфахівці ГУР

Отже, під час атаки були уражені: ВТБ-Банк, Альфа Банк, СберБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак Барс банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, банк Дом.РФ та Банк России.

Крім того, у завершальний день атаки українські кіберфахівці уразили ресурси Міноборони РФ, МВС та Федеральної податкової служби. 

Станом на 19:00 30 липня росіяни так і не змогли відновити належне функціонування провідних банківських та платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів. 

Також все ще є збої у роботі вебресурсів Міноборони, МВС та ФПС. 

Російські медіа назвали цю кібератаку “ймовірно, найпотужнішою в історії”. 

Результати атаки української розвідки відчули мільйони росіян в усіх регіонах, які не могли скористатися інтернет-послугами. 

Співрозмовник в ГУР МОУ зазначив, що наразі можна констатувати завершення операції.  

За його словами, “це лише прелюдія до ще більш цікавих подій”. 

– Росіянам радимо починати копати для своєї цифрової інфраструктури помиральну яму. До зустрічі в наступному акті цієї захопливої історії, – прокоментував завершення операції співрозмовник в ГУР МОУ. 

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Джерело: Суспільне
Війна в Україні, ГУР, Кібератаки
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