Україна повернула тіла 250 загиблих захисників

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 250 полеглих захисників України.

Про це 2 серпня повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Україна повернула тіла полеглих захисників: що відомо

На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також із Маріуполя, Горлівки та з моргів на території Росії.

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Зазначається, що репатрійовані тіла та останки перевезуть до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Тіла українських захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Передання тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

У відомстві нагадали, що репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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