Мирний план Трампа: ЗМІ дізналися, що він може передбачати для України та РФ

У середу, 23 квітня, у Лондоні мали відбутися переговори між главами МЗС США, України та європейських країн. Як повідомлялося раніше, вони могли обговорювати мирний план, ініційований командою Дональда Трампа.

Axios і The Telegraph з посиланням на свої джерела написали про можливі умови мирної угоди від США.

Минулого тижня в Парижі офіційні особи США представили українським посадовцям односторінковий документ, який називають фінальною пропозицією про припинення війни. У разі відмови Вашингтон натякає, що може вийти з переговорного процесу.

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Що може передбачати план Трампа для України та РФ читайте нижче.

Визнання Криму частиною Росії

За інформацією ЗМІ, один із пунктів мирного плану США стосується територій. Зокрема, США нібито готові “де-юре” визнати російський контроль над тимчасово окупованим Кримом.

Крім того, пропозиція передбачає де-факто визнання інших окупованих територій (майже всієї Луганської області та частково Донецької, Запорізької та Херсонської областей).

– Ця пропозиція заморозить лінію фронту, давши змогу Путіну зберегти майже всі ці досягнення, – пише The Telegraph.

Водночас Росія мала б відмовитися від контролю над двома невеликими територіями. За даними Axios, йдеться про райони в Харківській області та, ймовірно, про забезпечення Україні вільного проходу через річку Дніпро, що пролягає вздовж лінії фронту на Півдні.

Як пише The Telegraph, такий план міг би стати важким компромісом для України, оскільки країна втратила б частину своїх територій, не отримавши при цьому чітких гарантій безпеки з боку США.

Українські чиновники в коментарі виданню заявили, що сумніваються в реальному просуванні мирної угоди.

Негайне припинення вогню

Як повідомило джерело The Telegraph, знайоме зі змістом плану, перші два пункти передбачають негайне припинення бойових дій і початок прямих перемовин між Україною і Росією, на що президент Володимир Зеленський “уже погодився в принципі”.

Україна має відмовитися від НАТО

Третій пункт угоди Трампа вимагає, щоб Україна відмовилася від прагнення стати членом НАТО. Однак, у тексті мирного плану зазначається, що країна зможе приєднатися до Європейського Союзу.

Гарантії безпеки

Мирна угода США передбачає надійну гарантію безпеки за участю групи європейських держав і, можливо, інших союзників.

Водночас у документі нечітко пояснено, як саме має діяти ця миротворча місія, і не згадується про безпосередню участь Америки.

Компенсація та допомога з відновленням

Як повідомляє Axios, у плані Трампа йдеться про надання Україні компенсації та допомоги для відновлення, однак джерела фінансування в документі не уточнено.

Що ще передбачає мирна угода США

Серед інших положень мирної угоди щодо України передбачаються такі пункти:

Запорізьку атомну електростанцію офіційно визнаватимуть українською територією, однак її експлуатацією займатиметься США, а вироблену електроенергію хочуть постачати як в Україну, так і до Росії;

відновлення відносин між Америкою та Росією, зокрема скасування санкцій, які були запроваджені з 2014 року;

Україна укладе угоду щодо корисних копалин, яка відкриє доступ американським компаніям до її природних ресурсів.

Видання The Telegraph також зазначає, що запропонований план Трампа суперечить окремим цілям Путіна, оскільки передбачає, що він відмовиться від частини окупованих територій та фактично відступиться від своєї мети щодо демілітаризації України.

Ця ініціатива не обмежує Україну в розвитку власної армії і не забороняє європейським країнам надалі постачати їй озброєння.

За даними джерел The Telegraph, у МЗС сумніваються, що в Лондоні вдасться укласти угоду, і розглядають цю зустріч радше як можливість для України озвучити своє бачення шляху до миру.

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