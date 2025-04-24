РФ вивела в Чорне море 11 кораблів: скільки Калібрів на бортах
Уранці 24 квітня росіяни вивели в Чорне море 11 кораблів.
Кораблі РФ у Чорному морі: що відомо
Чотири з 11 російських кораблів, які вранці 24 квітня перебувають у Чорному морі, – ракетоносії, оснащені Калібрами.
За даними Військово-морських сил ЗСУ, загальний залп може становити до 16 ракет.
В Азовському морі наразі кораблів РФ немає.
У Середземному морі – три ворожі кораблі, два з яких є носіями Калібрів.
Ідеться про загальний залп до 12 ракет.
Нагадаємо, що ще вчора, 23 квітня, у Чорному морі було два кораблі орієнтовно з 12 ракетами на бортах.
Після опівночі 24 квітня Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски Калібрів із Півдня.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 156-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: ВМС ЗСУ
Фото: Міноборони РФ