РФ своїми діями наблизилася до дій нацистського режиму – Зеленський

Президент Володимир Зеленський порівняв злочини російських військ із діями нацистського режиму часів Другої світової війни.

Глава держави прокоментував звинувачення у нацизмі, які висуває проти нього Володимир Путін.

Путін та армія РФ діють як фашисти сто років тому

– Це смішно чути від Путіна – будь-які заяви про нацизм на мою адресу. Тим, що він робить, він дуже наближається до того, що робив нацистський режим, який домінував у Європі близько ста років тому, – наголосив президент в інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро.

Зеленський нагадав перші дні повномасштабного вторгнення РФ, коли російські окупанти поводилися так само як колись фашисти – вбивали, ґвалтували, чинили звірства.

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Президент також відреагував на звинувачення Путіна на адресу українців, зокрема тих, хто має єврейське походження. За словами Зеленського, такі заяви є абсурдними та примітивними.

– Гадаю, мені не варто додатково шукати аргументи, тому що ми маємо достатньо доказів, які підтверджують нацистську суть режиму Путіна і наслідки його війни проти України, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що підтвердженням цього є дії Путіна, за які його режим міжнародний кримінальний суд визнає відповідальним у низці злочинів, зокрема – депортації дітей.

– Депортація українських дітей, яку світ визнає злочином… Вилучення цих дітей у їхніх бабусь і дідусів – перепрошую, але це більше нагадує дії сучасних нацистів, – наголосив президент.

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