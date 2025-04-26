ППО і гарантії безпеки: про що говорили Зеленський і Мелоні у Римі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільницею Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні під час візиту до Риму.

Зустріч Зеленського та Мелоні – про що говорили

Як заявив Володимир Зеленський, разом з Мелоні вони обговорили важливість гарантій безпеки для України, а також роботу заради відновлення миру і захисту життя.

За його словами, 46 днів тому Україна погодилася на повне, безумовне припинення вогню. Проте весь цей час Росія продовжує вбивати наших людей, стверджує президент.

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Глава держави наголосив, що пріоритетом для України залишається посилення протиповітряної оборони.

Під час розмови з очільницею Ради міністрів Італії Зеленський звернув увагу на важливість тиску проти Росії. Він зазначив, що цінує чітку та принципову позицію Джорджи Мелоні.

Водночас Зеленський розповів про конструктивні зустрічі української делегації зі США, Францією, Великою Британією, Німеччиною у Парижі й Лондоні.

Президент зазначив, що є спільна позиція, яка полягає в тому, що повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком на шляху до сталого миру в Україні.

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