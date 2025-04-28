ДТП на Полтавщині: через нетверезого водія жінка отримала травму
27 квітня близько 18:30 у селі Вельбівка Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода.
Нетверезий водій врізався у паркан, унаслідок чого 45-річна жителька села Соснівки отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Аварія на дорозі
Встановлено, що 32-річний водій автомобіля ВАЗ-2103 перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України за порушення правил безпеки дорожнього руху.
Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі, а також заборона керувати транспортними засобами.
Наразі правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини ДТП.
Цей інцидент ще раз нагадує про небезпеку керування автомобілем у нетверезому стані та важливість для водіїв бути відповідальними на дорозі.
Джерело і фото: Головне Управління поліції Полтавської області