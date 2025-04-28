ДТП на Полтавщині: через нетверезого водія жінка отримала травму

27 квітня близько 18:30 у селі Вельбівка Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Нетверезий водій врізався у паркан, унаслідок чого 45-річна жителька села Соснівки отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Аварія на дорозі

Встановлено, що 32-річний водій автомобіля ВАЗ-2103 перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі, а також заборона керувати транспортними засобами.

Наразі правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини ДТП.

Цей інцидент ще раз нагадує про небезпеку керування автомобілем у нетверезому стані та важливість для водіїв бути відповідальними на дорозі.

Джерело і фото: Головне Управління поліції Полтавської області

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