Трамп про допомогу Україні: Це не обов’язково має бути зброя з кулями

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україні не обов’язково надавати більше саме летальної зброї для перемоги у війні.

Про це він сказав в інтерв’ю редактору видання The Atlantic Джеффрі Голдбергу.

Допомога США для України

Так, Голдберг запитав Трампа, чи можливий варіант, що Сполучені Штати збільшать кількість зброї для українських Збройних сил, щоб країна могла зберегти свою територіальну цілісність.

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Трамп відповів: Це не обов’язково має бути зброя. Є багато форм зброї. Це не обов’язково має бути зброя з кулями. Це може бути зброя у вигляді санкцій. Це може бути банківська зброя. Це може бути багато іншої зброї.

На запитання Чи може кремлівський диктатор Володимир Путін зробити щось таке, що змусить Дональда Трампа стати на бік президента України Володимира Зеленського, американський президент відповів ствердно.

– Не обов’язково на боці Зеленського, але на боці України, так. У мене були важкі часи із Зеленським. Ви бачили це тут, коли він сидів у цьому кріслі (в Овальному кабінеті в Білому домі, – Ред.)… Все, що йому потрібно було зробити, це промовчати, розумієте? Він відстояв свою думку. Але замість того, щоб сказати “добре”, коли я сказав, що працюємо над розв’язанням цієї проблеми і намагаємося допомогти, він відповів: Ні, ні, нам також потрібні гарантії безпеки, – сказав Трамп.

Голдберг зауважив, що Зеленський і повинен захищати свою країну.

– Так, він повинен, але давайте спочатку розв’яжемо проблему війни. Я насправді сказав, що не знаю, чи зможемо ми її закінчити… А потім він (Зеленський, – Ред.) зробив заяву на кшталт того, що вони воювали самі, їм ніхто не допомагав. Я сказав, що ми допомогли вам 350 мільярдами доларів, а Європа допомогла вам набагато меншою сумою. І це ще одна річ, яка мене турбує, – сказав Дональд Трамп.

Раніше президент США заявив, що розглядає введення санкцій проти Росії після ракетного обстрілу України. За його словами, у Путіна не було жодних причин випускати ракети по мирних містах і селищах протягом останніх кількох днів.

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