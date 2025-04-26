Трамп допустив введення банківських і вторинних санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп розглядає застосування санкцій проти Росії, після того як армія РФ продовжила обстрілювати українські міста.

Про це Трамп написав у власній соціальній мережі Truth Social.

Трамп припустив санкції проти РФ

Дональд Трамп знову звинуватив у війні свого попередника на посаді Джо Байдена, додавши, що ця війна “була невдалою від найпершого дня” та заявив, що конфлікту “не повинно було бути, і не було б, якби я був президентом у той час”.

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– Я просто намагаюся навести лад у тому безладі, який залишили мені Обама і Байден, і який же це безлад, – написав президент США.

Водночас Дональд Трамп розкритикував російського диктатора, написавши, що “водночас у Путіна не було жодних причин випускати ракети по цивільних районах, містах і селищах, протягом останніх кількох днів”.

– Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче припиняти війну, а просто підганяє мене, і з ним потрібно боротися по-іншому, за допомогою “банківських” або “вторинних санкцій”? – резюмував глава Білого дому.

Реакція Кремля

У Москві згодом відреагували на заяву Трампа.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що після погроз Трампа Путін готовий відновити переговори з Україною без попередніх умов, слова якого наводять російські медіа.

Санкції США проти Росії

Раніше Трамп уже неодноразово допускав запровадження санкцій проти Росії, проте ще жодного разу не застосовував додаткових обмежень проти Москви за вже майже 100 днів свого президентства.

У минулому чинний президент США кілька разів продовжував американські санкції проти Росії, які були запроваджені ще за Джо Байдена.

Нагадаємо, раніше вдень Дональд Трамп провів зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у Ватикані, обговоривши припинення конфлікту в Україні. Сторони назвали зустріч гарною і продуктивною.

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