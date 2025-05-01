Після заморозків прийшло тепло: якою буде погода в Україні у травні

В Україні наприкінці квітня спостерігалося зниження температурних показників і навіть заморозки, а у травні очікується тепла погода, навіть на 1,5-2 градуси вище середньомісячної норми.

Якою буде погода у травні – Фактам ICTV ексклюзивно розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

Погода в Україні у першій декаді травня

1-2 травня в Україні переважно без опадів, 3-5 травня місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 4-10° тепла, вдень 14-20°.

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– На початку травня очікується така температура: вночі 4-10 тепла, вдень 14-20 градусів. 1-2 числа переважно без опадів, там буде впливати поле підвищеного атмосферного тиску, тому буде менше опадів, більше сонячних прояснень, – зауважує Наталя Птуха.

З 3 до 5 травня місцями можуть бути короткочасні дощі, грози.

Якою буде середня температура в Україні у травні

Середньомісячна температура у травні по території України загалом буде 15-19 градусів тепла, у гірських районах — 12-14 вище нуля. Це на 1,5-2 градуси вище за норму.

– Тобто очікуємо, що місяць повинен бути трошки тепліший, ніж зазвичай. Опади будуть у межах норми. Місячна кількість опадів очікується від 35 до 76 мм, у Карпатах та Прикарпатті — місцями 88-138 мм.

Тож погодних аномалій у травні не прогнозується – перші 10 днів місяця будуть більш класичними, травневими, з незначними коливаннями температури.

До речі, раніше повідомлялось, що цьогорічна зима у Києві стала однією з найтепліших в історії.

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