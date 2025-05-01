Наталя Птуха, синоптик Укргидрометцентра
После заморозков пришло тепло: какой будет погода в Украине в мае
В Украине в конце апреля наблюдалось снижение температурных показателей и даже заморозки, а в мае ожидается теплая погода и даже на 1,5-2 градуса выше среднемесячной нормы.
Какая будет погода в мае — Фактам ICTV эксклюзивно рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Погода в Украине в первой декаде мая
1-2 мая в Украине преимущественно без осадков, 3-5 мая местами кратковременные дожди, грозы.
– В начале мая ожидается температура ночью 4-10 тепла, днем — 14-20 градусов. 1-2 мая преимущественно без осадков. Поскольку будет влиять поле повышенного атмосферного давления, будет меньше осадков, больше солнечных прояснений, – отмечает Наталья Птуха.
С 3 по 5 мая местами могут быть кратковременные дожди, грозы.
Какая будет средняя температура в Украине в мае
Среднемесячная температура в мае по территории Украины будет 15-19 градусов тепла, в горных районах 12-14 выше нуля. И это на 1,5-2 градуса выше нормы.
— То есть ожидаем, что месяц должен быть немного теплее, чем обычно. Осадки будут в пределах нормы.
Таким образом, погодных аномалий в мае не прогнозируется – первые 10 дней месяца будут в границах классических для этого месяца температур, с незначительными колебаниями.
К слову, ранее сообщалось, что нынешняя зима в Киеве стала одной из самых теплых в истории.