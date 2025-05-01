Угода про надра охоплює 57 копалин і фіксує військову допомогу США: що відомо

У Вашингтоні підписано українсько-американську угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, яка закладає політичні рамки співпраці, але не охоплює всі ключові деталі.

Про це свідчить текст документа, з яким ознайомилася Європейська правда.

Деталі угоди про надра зі США

Як стало відомо, Україна та США знову вирішили розділити домовленості на кілька частин.

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Поточна версія — лише політична основа: вона визначає напрямки у сфері надрокористування, продажу корисних копалин та військової допомоги.

Водночас більш детальна технічна угода, де буде прописано механізми реалізації положень, ще перебуває у підготовці.

Документ, підписаний 30 квітня, має лише 12 сторінок, що різко контрастує з березневим проєктом на понад 90 сторінок, який раніше передавала американська сторона.

Угода гарантує, що її положення не суперечитимуть євроінтеграційним зобов’язанням України. У разі виявлення конфлікту між американською угодою та умовами вступу до ЄС, документ буде переглянуто.

Важливо, що вирішення суперечок передбачено на рівноправних засадах: жодна зі сторін не підпорядковується правовій системі іншої. Крім того, угода не надає компаніям із США “права першої руки” на розробку українських надр, але гарантує їм рівні умови участі в аукціонах чи прямих перемовинах щодо купівлі мінералів.

До списку корисних копалин, які охоплює угода, входять десятки позицій — від літію, графіту та кобальту до урану, золота та платини.

Йдеться винятково про нові родовища, ліцензування яких відбуватиметься після набуття чинності угодою. Перелік може бути змінено лише за спільною згодою сторін.

Не охоплені угодою прибутки від уже діючих копалень та української інфраструктури — попри те, що на ранніх етапах американська сторона пропонувала включити ці сфери до угоди.

З боку України інвестиціями у фонд стануть доходи від продажу ліцензій і рентних платежів, а також можливі додаткові внески. Американський внесок — зокрема нові поставки озброєння.

– Якщо уряд США надаватиме уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включно з переданням систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок США вважатиметься збільшеним на оцінну вартість такої військової допомоги, — йдеться в тексті.

Попри публічні заяви прем’єра Дениса Шмигаля, у документі поки що не згадані анонсовані положення про принципи управління фондом чи обов’язок США протягом 10 років не вилучати прибутки, а реінвестувати їх у відбудову України.

Ці пункти мають з’явитися в наступній, технічній угоді.

Раніше повідомлялося, що підписану угоду ще має ратифікувати Верховна Рада.

Одразу після підписання документа перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко пояснила механізм функціонування фонду, який має стати важливим інструментом у повоєнній відбудові України.

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