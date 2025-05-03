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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В Угорщині 70% людей за вступ України в Євросоюзу – Зеленський

Українці в ЄС
Фото: Getty Images

Щонайменше 70% громадян Угорщини підтримують вступ України до Європейського союзу попри позицію прем’єр-міністра Віктора Орбана, який і є ініціатором відповідного опитування.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Позиція угорців щодо вступу України до ЄС

На думку Зеленського, в Угорщині триває внутрішньополітична боротьба.

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– Опозиція в Орбана підготувала відкрите опитування для всіх угорців. 70% за вступ України в Євросоюз. Тобто люди в Угорщині за нас. Ви знаєте, що він підготував опитування – там начебто люди проти. Він (Орбан, – Ред.) контролював це опитування. А є інше опитування, і там 70% за Україну, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Орбану не варто втягувати Україну у свої вибори, адже угорці все одно за нас.

– Він (Орбан, – Ред.) це робить. Тим, що він нас блокує в ЄС. Врешті решт ця методика не буде виграшною. Чому? Тому що, все одне, люди там за Україну. Як би він їх не накручував. Якийсь відсоток він накрутить, але не можна просто на ненависті постійно перемагати, – сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, Віктор Орбан робить дуже небезпечні речі, зокрема для Євросоюзу. Про це Україна наголошує своїм партнерам.

– Орбан може бути проти, але робити якість кроки, щоб блокувати наш вступ, він не має права. Це вибір іншої держави. Як і ми не маємо право втручатися в долю Угорщини, – сказав президент України.

Джерело: Інтерфакс-Україна
ЄС, Володимир Зеленський, Угорщина, Україна-Угорщина
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