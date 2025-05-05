Україна вперше долучилася до розроблення Науково-технічної стратегії НАТО

Українські фахівці вперше беруть участь у розробленні нового проєкту Науково-технічної стратегії НАТО.

Участь України у новому проєкті НАТО

Як повідомляє Міністерство оборони, це стало можливим завдяки привілейованому членству України в Організації НАТО з науки та технологій (STO).

– Науково-технічна стратегія є основним засадничим документом, що окреслює завдання, цілі Альянсу в цій сфері та механізми їхньої реалізації, а також визначає політику, яку впроваджуватиме Рада НАТО з науки та технологій у найближчі шість років, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Міноборони, залученість українських фахівців засвідчує довіру та зацікавленість партнерів у більш тісній співпраці з науковцями у сфері оборонних досліджень.

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Директор Департаменту військової освіти і науки Володимир Мірненко вважає, що консолідація зусиль та належна координація допоможе досягти прогресу в реалізації Науково-технічної стратегії НАТО.

За його словами, формування спільної наукової бази знань та проведення заходів наукової дипломатії сприятимуть євроінтеграційним процесам та загальній взаємосумісності з НАТО.

Це дасть змогу поліпшити оборонні спроможності України завдяки спільним науковим здобуткам і технологічним новаціям, переконаний Володимир Мірненко.

STO​ – це допоміжний орган НАТО, що працює для задоволення науково-технічних потреб країн-партнерів завдяки створенню та розповсюдженню передових знань, нових розроблень та інновацій.

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