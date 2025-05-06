Профільний комітет ВР підтримав ратифікацію угоди України та США щодо надр
Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики підтримав ратифікацію угоди між Україною та США щодо надр, ухваливши її у першому читанні та в цілому.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Комітет Ради підтримав ратифікацію угоди щодо надр
За словами депутата, до тексту рішення комітету було додано уточнення:
- Будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть суперечити цій угоді.
- Ця угода діє на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів.
Железняк зазначив, що голосування щодо ратифікації в парламенті заплановане на 8 травня.
Нагадаємо, міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду про співпрацю в сфері мінералів.
2 травня Кабінет міністрів направив до Верховної Ради на ратифікацію угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між Україною та США.
У той самий день прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив надію, що Верховна Рада ратифікує угоду з американською стороною до 8 травня.