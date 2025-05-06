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Ірина Гамалій, редакторка сайту

Профільний комітет ВР підтримав ратифікацію угоди України та США щодо надр

Зеленський
Фото: Depositphotos

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики підтримав ратифікацію угоди між Україною та США щодо надр, ухваливши її у першому читанні та в цілому.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Комітет Ради підтримав ратифікацію угоди щодо надр

За словами депутата, до тексту рішення комітету було додано уточнення:

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  • Будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть суперечити цій угоді.
  • Ця угода діє на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Железняк зазначив, що голосування щодо ратифікації в парламенті заплановане на 8 травня.

Нагадаємо, міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду про співпрацю в сфері мінералів.

2 травня Кабінет міністрів направив до Верховної Ради на ратифікацію угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між Україною та США.

У той самий день прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив надію, що Верховна Рада ратифікує угоду з американською стороною до 8 травня.

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Інвестиції, Верховна Рада, Кабмін, США, Юлія Свириденко
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