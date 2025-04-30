Україна та США підписали угоду щодо корисних копалин – Свириденко

Сполучені Штати Америки та Україна підписали угоду про доступ до природних ресурсів.

Міністр економіки України Юлія Свириденко підтвердила підписання угоди щодо мінералів зі США.

– Як домовилися президент Володимир Зеленський та президент Дональд Трамп, спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна, – розповіла вона.

Підписання угоди між Україною та США

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

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За його словами, в основі угоди між Україною та США закладено п’ять ключових принципів.

Серед них – рівноправність, адже Інвестиційний фонд відбудови створюється на засадах 50/50 та обидві сторони мають рівне право голосу.

Згідно з угодою, Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.

Ще один з принципів – це нові інвестиції, а не борги. За словами прем’єр-міністра, угода не передбачає жодних боргових зобов’язань.

У документі йдеться про гарантованих інвесторів та покупців. Шмигаль розповів, що фонд інвестуватиме в проєкти та гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах “бери або плати”.

Крім того, угода передбачає узгодженість з євроінтеграційним курсом. Документ не становитиме перепони для набуття Україною членства в Європейському Союзі.

Як пояснив Шмигаль, фонд наповнюватиметься внесками США та України. Водночас прибутки фонду реінвестуватимуть виключно в Україну.

За словами прем’єр-міністра, завдяки цій угоді Україна зможе залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США.

Як пояснила Свириденко, угода відповідає Конституції України та не змінює євроінтеграційний курс.

– Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково – на десятиліття, – заявила вона.

Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави.

За словами міністра економіки, фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій.

Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до фонду. В угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю.

Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до Бюджетного кодексу. Саму ж угоду має ратифікувати Верховна Рада.

Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме Україні залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують боротьбу проти Росії.

Водночас доходи та внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати, наголосила Свириденко.

– Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватися в Україну — у нові проєкти чи відбудову. Ці умови обговорюватимуться додатково, – стверджує вона.

За словами Свириденко, це угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу.

Вона пояснила, що в цій угода США відзначають свою відданість питанням української безпеки, відновлення і реконструкції.

Угода про доступ до природних ресурсів

Як пише Bloomberg, угода надасть США привілейований доступ до нових інвестиційних проєктів з розроблення природних ресурсів України, включаючи алюміній, графіт, нафту та природний газ.

– Це вважається критично важливим для зміцнення доброї волі Трампа до Києва, оскільки його адміністрація наполягає на припиненні війни, яка розпочалася, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну понад три роки тому, – йдеться у матеріалі.

Угода надасть США першочергове право на отримання прибутку, перерахованого до спеціального інвестиційного фонду реконструкції, який контролюватиметься Вашингтоном.

Згідно з проєктом документа, з яким ознайомилося Bloomberg, США погодилися, що лише майбутня військова допомога, яку вони можуть надати Україні, враховуватиметься під час розрахунку їхнього внеску до фонду.

У документі йдеться про зміцнення стратегічного партнерства між сторонами для довгострокової реконструкції та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії.

Вашингтон також визнає намір України уникнути будь-якого конфлікту з планами щодо вступу до Європейського Союзу. Це довго вважалося червоною лінією для України на переговорах.

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