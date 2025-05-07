Литва зацікавлена у виготовленні морських дронів для себе та України

Міноборони Литви цікавиться виробництвом надводних морських дронів, ракетних БпЛА за схемою 1+1 — один для себе, один для України.

Про це міністерка оборони Литви Довілє Шакалієне розповіла виданню Мілітарний.

Литву цікавлять дрони Magura

Спільне виробництво окремих видів озброєння буде працювати в Литві. За цим принципом 1+1 Литва оплачуватиме виробництво та передаватиме Україні половину виготовленої зброї.

Зараз дивляться

— Magura, як на мене, — це чудовий військовий виріб… Тобто ми оплачуємо виробництво двох одиниць зброї, одна з яких передається Україні, а інша залишається в Литві, але ми платимо за обидві, — наголосила міністерка Довілє Шакалієне.

Нещодавно Литва виділила €20 млн на фінансування окремих оборонних українських проєктів.

За словами Довілє Шакалієне, Литва вбачає співпрацю з Україною у сферах, пов’язаних із ракетними , морськими дронами та іншими технологіями, дуже перспективною.

Що відомо про дрони Magura

Magura V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний човен, розроблений для ГУР Міністерства оборони. Морський дрон може вести спостереження, розвідку, патрулювання, виконувати пошуково-рятувальні, протимінні роботи, а також завдавати ударів.

Морський дрон Магура оснащений системою автопілотування, нічного бачення, резервними модулями зв’язку, бойовою частиною.

1 лютого 2024 року шість безпілотників Magura V5 атакували російський ракетний катер Івановєц. Тоді катер затонув.

14 лютого 2024 року біля кримського узбережжя морські дрони Магура потопили великий десантний корабель Цезар Куніков. За даними ГУР, безпілотні катери Магура атакували російський корабель зграєю з різних сторін.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.