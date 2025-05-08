Зеленський і Трамп обговорили припинення вогню та угоду щодо надр

Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову. Лідери привітали народи своїх країн з Днем перемоги у Європі – перемоги над нацизмом.

Телефонна розмова Зеленського і Трампа: що відомо

– Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – по-справжньому історичного документа, який відкриває багато нових можливостей для співпраці, – повідомив глава держави у Telegram.

Лідери обговорили зусилля заради миру – конкретні кроки, які можуть бути зроблені для його досягнення. Дональд Трамп поцікавився ситуацією на полі бою, Зеленський коротко поінформував його про поточний стан справ.

Глава української держави повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню, починаючи хоч від сьогодні. Він додав, що Київ очікує на згоду від Росії щодо цієї пропозиції.

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Зеленський підтвердив готовність України до переговорів у будь-якому форматі, наголосивши, що Росія має підтвердити серйозність намірів щодо завершення війни, перш за все – через повне та безумовне припинення вогню.

Президент Трамп підтвердив, що прагне завершення війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про завершення важливого етапу в реалізації економічної угоди між Україною та США щодо надр.

За його словами, підписана домовленість відкриває нову еру двостороннього партнерства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки обох країн.

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