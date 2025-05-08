Такої перспективної домовленості ще не було – Зеленський про угоду зі США щодо надр

Президент Володимир Зеленський заявив про завершення важливого етапу в реалізації економічної угоди між Україною та Сполученими Штатами.

За його словами, підписана домовленість відкриває нову еру двостороннього партнерства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки обох країн.

Зеленський прокоментував ратифікацію угоди зі США

Глава держави подякував усім, хто долучився до підготовки документа, а також 338 народним депутатам, які проголосували за ратифікацію угоди.

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Він висловив сподівання, що текст ратифікаційного закону найближчим часом надійде до Офісу президента для завершення юридичних процедур, після чого розпочнеться створення інвестиційного фонду.

– Такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було. Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття, – наголосив президент.

За його словами, угода передбачає довгострокову співпрацю в інвестиційній сфері, розвиток промисловості, створення нових робочих місць та впровадження технологічних рішень.

– Як ми й домовлялися з президентом Трампом, угода відкриває нову сторінку відносин між Україною та Сполученими Штатами, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між Україною та США щодо розвідки і видобутку корисних копалин, а також створення інвестиційного фонду для економічного відновлення країни.

Рішення підтримали 338 народних депутатів. Жоден із присутніх не проголосував проти чи не утримався.

6 травня відповідне рішення ухвалив профільний комітет парламенту. Сам документ підписали представники США та України в ніч на 1 травня.

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