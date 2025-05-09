Травнева зима: у Карпатах на популярному туристичному маршруті випав сніг

У Карпатах 9 травня випав сніг, а температура повітря опустилася до мінус 7°C.

Про це проінформували у ДСНС.

Сніг у Карпатах у травні

Станом на 8:25 п’ятниці, на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, також спостерігався туман, а видимість була обмеженою. Зокрема був вітер східний, північно-східний 10–12 м/с, температура повітря — мінус 7°C.

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– Хоч травень на календарі, у горах панує справжня зимова погода, — написали рятувальники.

Крім того, засніжило на популярному туристичному маршруті урочища Заросляк.

ДСНС попереджає туристів про складні умови у Карпатах

У ДСНС закликають туристів врахувати погодні умови та утриматися від виходів у високогір’я. Також там радять, під час планування походу обов’язково реєструвати маршрут та завантажувати застосунок Порятунок у горах.

Важливо також перед походом у гори перевіряти прогноз погоди.

Нагадаємо, що раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на травень.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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