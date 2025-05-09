У квітні РФ вбила найбільше цивільних українців з вересня 2024 року – ООН

У квітні 2025 року загинуло щонайменше 209 цивільних українців, ще 1146 зазнали поранень внаслідок повітряних ударів РФ. Квітень став найсмертоноснішим місяцем в Україні з вересня 2024 року.

Про це йдеться у доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Цивільні жертви ракетних ударів РФ

Згідно з даними ММПЛУ, 97% усіх постраждалих – це цивільні особи, які перебували на підконтрольній уряду України території. Майже половина з них постраждали від ракетних ударів та обстрілів російської армії.

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– Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Запоріжжя, Київ і Харків зазнали руйнівних обстрілів, які призвели до численних смертей і поранень серед цивільних осіб. Однією з основних причин такого різкого зростання кількості постраждалих стало масове застосування балістичних ракет по великих містах по всій країні, – повідомила Даніель Белль, голова ММПЛУ.

Так, під час балістичного удару по Кривому Рогу 4 квітня загинуло 20 цивільних, ще 63 отримали поранення. А 13 квітня дві російські ракети вдарили по місту Суми, внаслідок чого загинув 31 цивільний, ще 105 людей отримали поранення. 18 квітня Росія вдарила по Харкову – тоді жертвою ракетної атаки стала одна людина, ще щонайменше 102 були поранені.

24 квітня в Києві внаслідок атаки із застосуванням ракет і ударних дронів загинуло щонайменше 11 мирних мешканців, а 81 особа дістала поранення.

У травні росіяни продовжили повітряні атаки на українські міста, зокрема на Харків, Одесу, Запоріжжя та Київ, що знову призвело до жертв серед цивільних.

Жертви серед дітей

У квітні 2025 троку щонайменше 19 дітей загинуло і 78 дістали поранень внаслідок російських ударів по містах України. Це найвищий показник жертв серед дітей з червня 2022 року.

Атаки безпілотниками малого радіуса дії

Атаки із застосуванням дронів малого радіуса дії в районах поблизу лінії фронту спричинили 23% усіх жертв серед цивільних у квітні. Більшість таких інцидентів зафіксовано на Херсонщині. Проте одна з наймасштабніших атак сталася 23 квітня в місті Марганець (Дніпропетровська область). Там дрон влучив в автобус, що перевозив працівників гірничодобувного комбінату – загинуло щонайменше дев’ятеро осіб, зокрема вісім жінок, ще 58 людей дістали поранення.

Втрати серед цивільних із початку року

– Поступове й постійне зростання кількості постраждалих серед цивільних осіб протягом цього року безпосередньо пов’язане з використанням ракет великої дальності та безпілотників у міських районах. Цю ситуацію ще більше ускладнюють регулярні атаки безпілотників у прифронтових регіонах, – заявила Даніель Белль.

З січня до квітня 2025 року загинуло 664 цивільних, ще 3425 дістали поранення, що на 59% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

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