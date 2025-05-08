Кількість жертв атаки на Марганець 23 квітня зросла до 10 – ОВА
Кількість жертв атаки на Марганець Дніпропетровської області 23 квітня зросла до десяти.
Про це 8 травня повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Атака на Марганець 23 квітня: зросла кількість жертв
8 травня, через пів місяця після атаки на Марганець, зросла кількість жертв.
За словами Сергія Лисака, у лікарні помер 59-річний постраждалий.
– Загалом та атака обірвала життя 10 людей. Співчуття родинам, які втратили близьких через російський терор, – написав очільник ОВА.
Нагадаємо, що 23 квітня російські війська вгатили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками гірничозбагачувального комбінату.
Ворожа атака тоді забрала життя дев’ятьох людей – восьми жінок та одного чоловіка.
51 людина дістала поранення. Четверо були у важкому стані.
8 травня один із важкопоранених чоловіків помер.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 170-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак