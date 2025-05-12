Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 12 травня: знищено 1170 окупантів та пів сотні артсистем
Втрати ворога на 12 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1170 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 174-ту добу повномасштабної війни перевищили 967 тис.
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Втрати РФ на 12 травня 2025 року
- особового складу ‒ близько 967 060 (+1 170);
- танків ‒ 10 800 (+8);
- бойових броньованих машин ‒ 22 473 (+27);
- артилерійських систем – 27 718 (+48);
- реактивних систем залпового вогню – 1 381;
- засобів протиповітряної оборони ‒ 1 162 (+3);
- літаків – 372;
- гелікоптерів – 335;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 35 678 (+141);
- крилатих ракет ‒ 3 197;
- кораблів (катерів) ‒ 28;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48 118 (+171);
- спеціальної техніки ‒ 3 884 (+6).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 174-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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