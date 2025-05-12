Втрати ворога на 12 травня: знищено 1170 окупантів та пів сотні артсистем

Втрати ворога на 12 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1170 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 174-ту добу повномасштабної війни перевищили 967 тис.

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Втрати РФ на 12 травня 2025 року

особового складу ‒ близько 967 060 (+1 170);

танків ‒ 10 800 (+8);

бойових броньованих машин ‒ 22 473 (+27);

артилерійських систем – 27 718 (+48);

реактивних систем залпового вогню – 1 381;

засобів протиповітряної оборони ‒ 1 162 (+3);

літаків – 372;

гелікоптерів – 335;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 35 678 (+141);

крилатих ракет ‒ 3 197;

кораблів (катерів) ‒ 28;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 48 118 (+171);

спеціальної техніки ‒ 3 884 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 174-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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